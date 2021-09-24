Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 21
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 1:1 Окончен
19:30 Сампдория - Наполи 0:4 Окончен
21:45 Рома - Удинезе 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
15:30 Олимпик - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован

Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»

Глава Top Rank назвал фаворита поединка между «Цыганским королем» и Уалдером

Бокс Профессиональный бокс
07:38
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Боб Арум / Фото - boxingscene
Президент Top Rank Боб Арум заявил о своем желании организовать поединок между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Думаю, Тайсон Фьюри сделает с Деонтеем Уайлдером то же, что сделал в их втором поединке. Он лучше как боец. Моя большая мечта – когда Фьюри выиграет бой с Уайлдером, а Усик победит Джошуа, позвонить в Украину и организовать поединок за объединение поясов между Фьюри и Усиком».


Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Источник: megogo.net Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Боб Арум Александр Усик - Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
09:35
Известный боец ММА Василевский спрогнозировал результат боя Усик – Джошуа
Известный боец ММА Василевский спрогнозировал результат боя Усик – Джошуа
MMA
09:21
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
08:26
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Бокс Профессиональный бокс
07:57

Новости: Бокс

Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Он точно сумасшедший. Вудли решил сделать татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола»
Профессиональный бокс
10:41
Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Усик: «Владимир Кличко 11 лет бил весь мир. У таких людей многому можно научиться»
Профессиональный бокс
10:25
И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября
И вновь не топовый соперник. Андраде проведет следующий бой 20 ноября
Профессиональный бокс
09:41
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Профессиональный бокс
09:35
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Продан: «Если Усик настроит ритм и ножки будут работать, он обыграет Джошуа в одну калитку»
Профессиональный бокс
08:59
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Владимир Кличко: «Не могу дождаться чемпионской битвы Усика – Джошуа»
Профессиональный бокс
08:26
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Портер рассказал, что необходимо Уайлдеру для победы над Фьюри
Профессиональный бокс
08:25
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Джошуа: «Я уверен, что смогу перебить Усика. У меня в этом нет сомнений»
Профессиональный бокс
07:57
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Профессиональный бокс
07:38
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости