Боб Арум скептически относится к возможному возвращению Кличко в бокс
Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Глава Top Rank назвал фаворита поединка между «Цыганским королем» и Уалдером
07:38
Боб Арум / Фото - boxingsceneПрезидент Top Rank Боб Арум заявил о своем желании организовать поединок между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Думаю, Тайсон Фьюри сделает с Деонтеем Уайлдером то же, что сделал в их втором поединке. Он лучше как боец. Моя большая мечта – когда Фьюри выиграет бой с Уайлдером, а Усик победит Джошуа, позвонить в Украину и организовать поединок за объединение поясов между Фьюри и Усиком».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.