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Арум назвал сумму, которая была собрана за поединок Мейвезер – Пакьяо

Глава Top Rank прошелся по легендам бокса

Бокс Профессиональный бокс
11:22
Арум назвал сумму, которая была собрана за поединок Мейвезер – Пакьяо
Мейвезер и Пакьяо / Фото - bleacherreport
Президент Top Rank Боб Арум рассказал о самом прибыльном боксерском ивенте, который ему удалось организовать.

«Шоу, которое в плане прибыли было абсолютно безумным – это бой Мейвезер – Пакьяо. За поединок мы собрали от 400 до 500 миллионов долларов. Ранее до подобных сумм даже близко не доходило. Публика – как кровожадное животное. Если ты ей что-то предлагаешь и ее это изумляет, и она на это реагирует, кто знает, как далеко это может зайти. Что люди об этом будут думать? Я делал бои, которые были больше и лучше, но тогда даже близко не приближался к этому результату, потому что публика не была увлечена так, как в этом бою. Также событием, в котором мы превзошли все ожидания был поединок Хаглер – Леонард. Это произошло, потому что я продавал его, как противостояние двух разных бойцов».


«Хаглер не поехал на Олимпиаду и получал небольшие гонорары. А Леонард был олимпийским чемпионом и дрался только за большие суммы. Поэтому я превратил бой в историю, в котором Хаглер был синим воротничком – представителем рабочего класса, которому все дается через труд. А Леонард – человеком с серебряной ложечкой во рту. Хотя на самом деле они были похожи происхождением, но кому это важно? Эта история и продала бой».


Напомним, в мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.

Также Арум заявил о своем желании организовать поединок между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Источник: megogo.net Владимир Кириченко
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Боб Арум Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер

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