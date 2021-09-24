Арум: «Моя большая мечта – организация объединительного боя между Фьюри и Усиком»
Арум назвал сумму, которая была собрана за поединок Мейвезер – Пакьяо
Глава Top Rank прошелся по легендам бокса
11:22
Мейвезер и Пакьяо / Фото - bleacherreportПрезидент Top Rank Боб Арум рассказал о самом прибыльном боксерском ивенте, который ему удалось организовать.
«Шоу, которое в плане прибыли было абсолютно безумным – это бой Мейвезер – Пакьяо. За поединок мы собрали от 400 до 500 миллионов долларов. Ранее до подобных сумм даже близко не доходило. Публика – как кровожадное животное. Если ты ей что-то предлагаешь и ее это изумляет, и она на это реагирует, кто знает, как далеко это может зайти. Что люди об этом будут думать? Я делал бои, которые были больше и лучше, но тогда даже близко не приближался к этому результату, потому что публика не была увлечена так, как в этом бою. Также событием, в котором мы превзошли все ожидания был поединок Хаглер – Леонард. Это произошло, потому что я продавал его, как противостояние двух разных бойцов».
«Хаглер не поехал на Олимпиаду и получал небольшие гонорары. А Леонард был олимпийским чемпионом и дрался только за большие суммы. Поэтому я превратил бой в историю, в котором Хаглер был синим воротничком – представителем рабочего класса, которому все дается через труд. А Леонард – человеком с серебряной ложечкой во рту. Хотя на самом деле они были похожи происхождением, но кому это важно? Эта история и продала бой».
Напомним, в мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей.
Также Арум заявил о своем желании организовать поединок между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).