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Последний рывок перед пенсией? Арум хочет, чтобы Фьюри провел три поединка в 2022 году

Со-промоутер чемпиона WBC жаждет увидеть бой «Цыганского короля» с Диллианом Уайтом
Бокс Профессиональный бокс
08:55
Последний рывок перед пенсией? Арум хочет, чтобы Фьюри провел три поединка в 2022 году
Боб Арум и Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Боб Арум, со-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу BoxingScene признался, что хочет, чтобы его подопечный провел три поединка в следующем году, а также надеется, что одним из соперников «Цыганского короля» станет Диллиан Уайт (28-2, 19 КО).

«То, что я хочу, это чтобы Тайсон вернулся в ринг в конце феврали или начала марта и провел три поединка в 2022 году. Надеюсь все именно так и будет. Фьюри всегда готов драться с кем угодно. Я действительно уверен, что он самый выдающийся супертяжеловес в мире и нет никого, кото мог бы ему противостоять.

Я думаю, что именно Диллиан Уайт должен стать следующим соперником Тайсона Фьюри. Сейчас мы уже должны работать над следующим поединком Тайсона, а также определиться со сроками возращения и оппонентом. Лично мое мнение, что Фьюри должен провести поединок против Уайта».

Напомним, Фьюри рассказал, что отличает его и Джошуа.

Михаил Рыбак
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