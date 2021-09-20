Арум: «Портер на текущий момент лучший соперник для Кроуфорда»

Все остальные топы полусреднего веса сейчас не у дел

Боб Арум / Фото: Top Rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что для его подопечного, чемпиона WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг), американца Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) вариант с Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) в качестве соперника был самым лучшим. Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.



«На текущий момент никто не смог бы предложить лучшего соперника для Теренса. Пакьяо проиграл, Спенс выбыл с боя из-за травмы. Кто может быть лучше Портера?

Отличный бой. Любому бойцу, желающему доказать свой класс, нужен первоклассный оппонент. Встреча Кроуфорд – Портер очень конкурентная. И это отличный шанс не только для Теренса, но и для Портера. В моем списке желаний не так уж и много боев, но это один из них».

Напомним, ранее стали известны гонорары за поединок Кроуфорда и Портера.