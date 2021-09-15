Кроуфорд о бое с Портером: «Наконец-то мне дали возможность продемонстрировать свой талант»
Известны гонорары Кроуфорда и Портера за бой
Для Теренса это будет наибольший гонорар в карьере
10:59
Теренс Кроуфорд, Шон Портер
По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера в Twitter, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) и Шон Портер (31-3-1, 17 KO) за свой поединок получат большие гарантированные гонорары.
Кроуфорд заработает $6 млн и это будет его рекордный гонорар в карьере. Портеру гарантировано заплатят $4 млн.
Боксеры также заработают на продажах платных трансляций на ESPN.
Напомним, поединок Кроуфорда и Портера состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.
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