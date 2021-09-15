Известны гонорары Кроуфорда и Портера за бой

Для Теренса это будет наибольший гонорар в карьере





Теренс Кроуфорд, Шон Портер

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера в Twitter, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) и Шон Портер (31-3-1, 17 KO) за свой поединок получат большие гарантированные гонорары.



Кроуфорд заработает $6 млн и это будет его рекордный гонорар в карьере. Портеру гарантировано заплатят $4 млн.

Боксеры также заработают на продажах платных трансляций на ESPN.

Напомним, поединок Кроуфорда и Портера состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.