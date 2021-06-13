Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании
Арум после первого поражения разорвал контракт с боксером. Ранее о нем говорили как о будущей звезде
Элвис Родригес считался перспективным нокаутером
18:10
Боб Арум / Фото: Top Rank
Промоутерская компания Top Rank прекратила сотрудничество с перспективным 25-летним доминиканцем Элвисом Родригесом (11-1-1, 10 КО). Об этом сообщил в Twitter журналист Майк Коппинджер.
По информации источников, решение приняли сразу же после неожиданного близкого поражения Родригеса от американца Кеннета Симса-младшего.
Отметим, что ранее в Top Rank называли Родригеса будущей звездой бокса.
Напомним, ранее глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от продаж PPV на третий поединок Фьюри против Уайлдера.
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