«Освободи свой разум, будь бесформенным». Фьюри оттачивал свои удары в необычном месте
Арум поделился ожиданиями от продаж PPV на третий поединок Фьюри против Уайлдера
Со-промоутер британца уверен, что его бой вызовет большой ажиотаж
09:56
Уайлдер и Фьюри / Фото: Top Rank
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум ожидает, что третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) вызовет большой интерес в США.
Слова со-промоутера «Цыганского короля» приводит ringtv.com:
Второй бой между Фьюри и Уайлдером собрал 850 тысяч покупок платных трансляций. В трилогии я ожидаю, что эта цифра будет значительно больше. Фьюри уже очень долгое время находится в США, и местные болельщики воспринимают его как американского бойца.
Напомним, что Арум планирует организовать бой Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) за чемпионский титул.
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