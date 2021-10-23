Арум: «Усик в следующем бою победит Джошуа еще жестче, независимо от того, кто будет тренером Энтони»

Промоутер прокомментировал слух о том, что британец решил сменить наставника перед реваншем с украинцем

Боб Арум / фото - boxingscene.com Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слух о том, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) решил сменить тренера перед матчем-реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО). Промоутера цитирует ресурс boxing247.com: «Я думаю, что Энтони Джошуа может нанять даже шесть тренеров, если он считает, что ему будет лучше. Он может получить Бадди Маккигрта или Роберта Гарсию. Джошуа может нанять любого тренера, но это не поможет победить ему Александра Усика. Усик слишком быстр для него и слишком умен. Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться против левши. Мое мнение остается неизменным – Усик в следующем бою победит Джошуа еще жестче, независимо от того, кто будет его тренером. Это мое мнение. Я могу ошибаться, но я действительно так думаю». Эдди Хирн отрицает, что Энтони Джошуа окончательно решил расстаться со своим многолетним наставником Робом Маккракеном.

Рене Тер Велде