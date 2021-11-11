Смит обратился к Альваресу, предложив ему вернуть титул WBO в полутяжелом весе
Атлас : «Альваресу подбирают удобных соперников»
Тедди отметил схожесть Сауля и Мейвезера
21:48
Сауль Альварес / Фото: Sky Sports
Американский специалист Тедди Атлас заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканца Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) подбирает себе удобных соперников.
«Мне не хочется жаловаться и бить Канело палкой… я просто хочу погрузиться в тему. Канело и его команда мне напоминает Мейвезера в свое время, когда тому выбирали удобных соперников с хорошими рекордами и поясами, а затем люди говорили: «О, а он победит!» Но они все просто сошли с ума.
Канело последовательно выбирает соперников, которых не могут победить. Говорят, что они могут заполучить решение, но забудьте об этом! Golden Boy вырастили золотую курицу, которая несет золотые яйца. GGG победил в обоих поединках».
Как сообщалось, Альварес намерен провести свой третий поединок с Головкиным.