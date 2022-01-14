Атлас: «Команда Альвареса выбрала правильное время для боя с Головкиным»

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Известный американский тренер Тедди Атлас на своем YouTube-подкасте заявил, что команда звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) намеренно затягивала организацию поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), чтобы дождаться его естественного спада из-за возраста.

Потому что они увидели бой GGG с Джейкобсом и начало его спада. И внезапно атаковали. Хотя я все равно не считаю, что Канело победил в этих двух боях. Однако он подобрал момент и запустил свою карьеру в стратосферу».