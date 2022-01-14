Мунгия готов выйти в ринг против победителя поединка Головкин – Мурата
Атлас: «Команда Альвареса выбрала правильное время для боя с Головкиным»
Специалист уверен, что Канело дожидался естественного спада GGG
14 января 17:00
Фото: boxingscene.com
Известный американский тренер Тедди Атлас на своем YouTube-подкасте заявил, что команда звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) намеренно затягивала организацию поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), чтобы дождаться его естественного спада из-за возраста.
«В свое время люди хотели, чтобы Канело подрался с GGG, но он не был готов, и тогда его команда начала тянуть время. В один прекрасный день они устроили сюрприз и сказали, что момент настал. А знаете, почему?
Потому что они увидели бой GGG с Джейкобсом и начало его спада. И внезапно атаковали. Хотя я все равно не считаю, что Канело победил в этих двух боях. Однако он подобрал момент и запустил свою карьеру в стратосферу».
Промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника Геннадия Головкина.
Комментарии 0