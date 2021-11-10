Атлас назвал боксера, способного составить конкуренцию Альваресу во втором среднем весе
Американский специалист Тедди Атлас заявил, что во втором среднем весе конкуренцию Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) способен составить лишь Давид Бенавидес (24-0, 21 KO). Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.
«Если обсуждать бой с Плантом, то это было хорошее выступление от Альвареса, но нужно учитывать, что он дерется с парнями с множест недостатков. Я больше не хочу видеть подобные поединки и не хочу критиковать Планта, поскольку рад, что он смог заработать $10 млн. Это касается и Билли Джо Сондерса. Я все понимаю, но эти парни не собирались побеждать в бою. Поэтом я больше не хочу видеть такие поединки.
Я хочу, чтобы Альварес встретился с парнем, после объявления боя с которым, можно предположить, что у него есть шанс, ведь он достаточно талантливый боец.
Считаю, что являюсь единственным боксером во втором среднем весе, бой с которым имеет смысл, это Давид Бенавидес. Я бы не назвал его самым сильным боксером в мире, но он талантлив. У него есть сила и власть. Думаю, что Бенавидес смог бы составить конкуренцию Альваресу».
Напомним, Бенавидес в ноябре проведет бой против Кирона Дэвиса. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.