Атлас назвал боксера, способного составить конкуренцию Альваресу во втором среднем весе

Тедди Атлас / Фото: ringtv.com

Американский специалист Тедди Атлас заявил, что во втором среднем весе конкуренцию Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) способен составить лишь Давид Бенавидес (24-0, 21 KO). Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.



Я хочу, чтобы Альварес встретился с парнем, после объявления боя с которым, можно предположить, что у него есть шанс, ведь он достаточно талантливый боец.

Считаю, что являюсь единственным боксером во втором среднем весе, бой с которым имеет смысл, это Давид Бенавидес. Я бы не назвал его самым сильным боксером в мире, но он талантлив. У него есть сила и власть. Думаю, что Бенавидес смог бы составить конкуренцию Альваресу».