Атлас рассказал, после какого боя Джошуа он понял, что Энтони проиграет Усику

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Известный тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что еще после боя экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) против Джозефа Паркера (29-2, 21 КО) в 2018 году понял, что британец проиграет Александру Усику (19-0, 13 КО).

Это помогло мне поставить на Усика, потому что я посмотрел на Паркера, который даже близко не боксирует так эффективно, как Александр, даже близко не обладает такими навыками, ногами, подвижностью и разнообразностью, как у него. Однако Джозеф немного использовал ноги, немного двигался и прошел 12 раундов с Джошуа. Не знаю, доставил ли он Энтони проблем, но он был там и оставался конкурентным.

Это могло стать предупреждением, мол, погодите. Если Паркер сделал это, то что сможет сделать Усик? Да, он не большой супертяжеловес, но в целом он сильнее как боец, его ноги лучше, чем у Паркера. Что же он сделает, если Джозеф показал, что это возможно? Паркер продемонстрировал, что можно боксировать и доставить Джошуа проблем».