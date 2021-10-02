Атлас: «У Джошуа не было хорошего плана на бой с Усиком»

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Авторитетный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas раскритиковал план Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) на бой с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

К тому же мистер Джошуа упустил возможность, когда не стал чаще пробивать по корпусу. В одном из раундов он начал наносить удары по торсу, и это повлияло на более мелкого бойца. Нет лучшего способа использовать свою мощь и преимущество в этом плане над менее габаритным оппонентом, чем бить его по корпусу.

Я считаю, что ему следовало это делать, потому что вследствие этого из шин Усика уходил бы воздух, а так Александр очень хорошо использовал свои колеса. Это бы немного замедлило ноги Усика, позволило бы чуть проще ловить его. Я думаю, Джошуа упустил свои возможности в некоторых аспектах подготовки, в особенности в плане работы джебом».