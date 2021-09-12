Белфорт бросил вызов Джейку Полу и Альваресу: «У нас есть $30 млн, а победитель забирает все»

Витор Белфорт / Фото: Triller

44-летний экс-чемпион UFC Витор Белфорт (1-0, 1 КО) во время боксерского шоу Triller прокомментировал свою досрочную победу над легендарным 58-летним супертяжеловесом Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО).



У нас есть $30 млн, а победитель забирает все. Джейк Пол, хватит бегать от меня. Ты станешь моим ребенком. Ты встретишь своего папочку здесь, на Triller. Перестань убегать от меня, маленькая с**ка!

Бой с Саулем Альваресом? Он никогда не подерется со мной в 84 кг, я в этом уверен. Говорю вам, что у него нет яиц, чтобы выйти на ринг».