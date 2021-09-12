Холифилд пожаловался, что рефери слишком рано завершил бой с Белфортом
Белфорт бросил вызов Джейку Полу и Альваресу: «У нас есть $30 млн, а победитель забирает все»
Витор будет продолжать боксировать в полутяжелом весе
12 сентября 09:57
Витор Белфорт / Фото: Triller
44-летний экс-чемпион UFC Витор Белфорт (1-0, 1 КО) во время боксерского шоу Triller прокомментировал свою досрочную победу над легендарным 58-летним супертяжеловесом Эвандером Холифилдом (44-10-2, 29 КО).
«Я хочу поблагодарить Холифилда за то, что поднялся в ринг. Но я выхожу сюда ради того, чтобы нокаутировать соперников. У нас есть список возможных соперников. Боксеры, приготовьтесь, поскольку вам придется заглянуть в мой мир.
У нас есть $30 млн, а победитель забирает все. Джейк Пол, хватит бегать от меня. Ты станешь моим ребенком. Ты встретишь своего папочку здесь, на Triller. Перестань убегать от меня, маленькая с**ка!
Бой с Саулем Альваресом? Он никогда не подерется со мной в 84 кг, я в этом уверен. Говорю вам, что у него нет яиц, чтобы выйти на ринг».
Напомним, ранее Белфорт выиграл у Холифилда техническим нокаутом в первом раунде.