Белое полотенце в ринге и мощный нокаут в первом раунде. Как Усик и Джошуа дебютировали в профи

Теперь им придется сойтись друг с другом

История

Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - matchroomboxing.com

Уже наступила неделя боя Александр Усик – Энтони Джошуа. Это поединок, на кону которого будут стоять пояса WBO, WBA и IBF. Также, вполне вероятно, победитель этой встречи получит возможность добавить к этой коллекции единственный недостающий титул – WBC.

25 сентября. Лондон. «Тоттенхэм Хоттспур Арена». Бой двух олимпийских чемпионов. Бой двух успешных профессионалов. Но помните ли вы, с чего у них все начиналось? Оба блистательно дебютировали на профи-ринге.

Энтони Джошуа понадобилось некоторое время, чтобы решится на дебют в профессионалах. Британец хотел удостоверится – его подготовкой будет заниматься команда, на которую можно положиться.

Джошуа хотел и дальше тренироваться со сборной в Шеффилде под руководством в Роберта Маккракена, но нет, этот вариант пришлось отбросить. И, в итоге, и на профессиональный дебют, и на бой за пояс чемпиона мира его выводил Тони Симс. Только после боя с Чарльзом Мартином к команде все же присоединился Маккракен, который работает с Энтони и до сих пор.

Поиски команды и подготовка затянулись. Со дня финала Олимпийских игр и до момента дебюта в профессионалах прошло 14 месяцев – это серьезный простой. Но оно того стоило.

Энтони Джошуа и Эмануель Лео / Фото - by Scott Heavey/Getty Images Энтони Джошуа и Эмануель Лео / Фото - by Scott Heavey/Getty Images

Джошуа сразу же презентовали как будущего народного чемпиона. Перед его выходом в ринг публике напомнили имена бывших британских чемпионов хэвивейта:. А после этого последовал вопрос:

«Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион. Будущий чемпион мира в супертяжелом весе?»

Энтони выходил в ринг максимально сконцентрированным. У него на халате и на шортах красовался флаг Великобритании. Соперник уже ждал в углу – это на тот момент непобежденный итальянец Эмануель Лео (8-0, 3 КО).

Дебют – и сразу же 6-раундовый поединок, со-главный бой вечера бокса. И он продлился недолго – 2:47 минуты.

Джошуа полностью превосходил своего соперника. И после нокаута наслаждался триумфом – О2 Арена в Лондоне, действительно, воспринимала его как народного чемпиона. Это был аншлаг. Это был первый бой в карьере Энтони и последний для его соперника – Лео завершил карьеру после такого поражения.

Полное видео дебютного боя Джошуа на профи-ринге:

«Для меня начать настолько уверенно было так же важно, как и выиграть Олимпийские игры. Потому что все пришли для того, чтобы поддержать меня. Все хотели, чтобы я добыл победу. Теперь идем дальше. Я доволен своим выступление. Каждый раз, когда я выхожу в ринг, это важно. Так же важно, как и финал Олимпийских игр. Я серьезно отношусь к своей карьере. Это был мой дебют. В карьере может быть только один дебют. И я завершил его зрелищно».

Уже через три недели Джошуа провел второй бой – в андеркарде встречи Келл Брук – Вячеслав Сенченко. Через три года он завоевал свой первый пояс чемпиона мира, а еще через один нокаутировал Владимира Кличко.

Александр Усик, в отличие от Джошуа, после победного финала Олимпиады пошел не сразу в профи, а решился на промежуточный шаг – полупрофессиональная лига WSB. Шесть поединков там в составе «Украинских Атаманов», статус вице-чемпионов сезона – и Усик готов к дебюту в профи.

Но, получается, Александр провел профи-дебют лишь на месяц позже Джошуа. Просто у британца была длительная пауза, а у украинца – новый турнир. И боксировал он там, в отличии от любителей, в категории свыше 90,7 кг, в хэвивейте.

Многие ожидали, что и в профессионалах Усик начнет свой путь сразу в королевском дивизионе, но он принял другое решение – более комфортный для него крузервейт.

Готовился к бою Усик по программе Анатолия Ломаченко, тренера, с которым добился статуса олимпийского чемпиона. Вот только в тренировочном лагере Ломаченко-старшего не было – он готовил к дебюту Василия, который месяцем ранее вышел в ринг против Хосе Рамиреса.

И вот он, день боя. Усик боксировал в Киеве, во «Дворце спорта». И хоть главным событием вечера был поединок, но все понимали – аншлаг собрал именно Александр.

На встречу с Филипе Ромеро он выходил в вышиванке под песню «Їхали козаки». В зале за этим всем следили Виталий Кличко, уже вернувшийся из США Василий Ломаченко. И Усик их не подвел.

В этом поединке он превзошел своего опытного соперника по всем статьям. Наличие 24 боев в рекорде (16-7-1, 11 КО) никоим образом не помогло мексиканцу – в третьем раунде он оказался в нокдауне, а в пятом для него все завершилось. Нокаут – угол Ромеро выбросил полотенце и даже выбежал в ринг попросить рефери остановить отсчет. В нем не было нужды. Их боксер сломлен.

Полное видео дебютного боя Усика в профи-ринге:

«Я очень рад, что украинцы, именно мои соотечественники, что именно им я дарю радость того, что делаю. Слава Украине! Где-то там через перчатку бил мне соперник. Мне говорили, что правый боковой у него такой… ну, если бы попал, то был бы прикольный. Но не попал, слава Богу. Он мне говорил, что научит меня профессиональному боксу. Васе его мексиканец такое говорил, этот – мне. Что-то мы не ученики какие-то».

Уже через месяц Усик провел следующий бой, через три года (на пять месяцев позже Джошуа) завоевал первый чемпионский пояс, еще через два – собрал у себя все титулы в тяжелом весе. И вот, 25 сентября готовится к своей первой возможности стать чемпионом в супертяжелом дивизионе.

И он, и Джошуа красиво дебютировали в профи-боксе, после чего сумели построить успешную карьеру. Посмотрим, что получится, когда их пути пересекутся в ринге.