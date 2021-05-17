Белью призывает братьев Пол завязать с боксом: «Эти парни тупые, и они рискуют своими жизнями»
Белью: «Джошуа удосрочит Фьюри. Он самый беспощадный финишер, которого я видел со времен Льюиса и Тайсона»
Бывший чемпион мира – о мегафайте в супертяжелом дивизионе
17 мая 12:22
Тони Белью / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира в крузервейте Тони Белью верит, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) нокаутирует чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Цитирует Белью dailystar.co.uk.
«Я думаю, Джошуа поймает Фьюри. Люди вкладывают в то, что произошло в бою Фьюри с Деонтеем Уайлдером, слишком большой смысл. Энтони Джошуа не Уайлдер. Энтони – очень искусный боксер с превосходной техникой, победитель Олимпиады. Уайлдер прыгал с двух ног в воздух и выбрасывал удары как сумасшедший. Джошуа не будет использовать этот подход. Не поймите меня неправильно. На мой взгляд, у Джошуа есть только шесть раундов, ведь если ты за это время не просчитаешь Фьюри, то уже не сделаешь это за 12 раундов. Я не говорю, что это будет легко, но верю, что Джошуа поймает его. При этом Энтони – самый сокрушительный финишер в супертяжелом весе. Он удосрочит Фьюри. Уайлдер уронил Тайсона дважды. Джошуа достаточно уронить соперника раз, и на этом бой закончится. Джошуа – самый беспощадный финишер, которого я видел со времен Леннокса Льюиса и Майка Тайсона. Вот насколько он хорош как финишер. Когда Энтони потрясает соперника, тому не спастись».
А тем временем портал ESPN обнародовал информацию о гонорарах Фьюри и Джошуа в их предстоящем очном поединке.
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