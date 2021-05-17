Стали известны умопомрачительные гонорары Фьюри и Джошуа за предстоящий поединок

Еще 5 миллионов будут выделены на остальные расходы и андеркард

Джошуа – Фьюри / Фото: instagram.com/eddiehearn

Портал ESPN обнародовал информацию о гонорарах чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) за предстоящий поединок, который состоится 14 августа в Саудовской Аравии.



Как сообщает портал, ссылаясь на анонимные источники, организаторы мегафайта потратят на проведение боя 155 миллионов долларов. Фьюри и Джошуа получат одинаковые суммы – по 75 миллионов долларов. Еще 5 миллионов долларов пойдет на покрытие остальных расходов и андеркард.

Напомним, со-промоутер «Цыганского короля» Боб Арум подтвердил, что команды боксеров договорились о поединке за статус абсолютного чемпиона.