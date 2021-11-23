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Бенавидес и Лемье проведут поединок за временный чемпионский титул WBC
Известны возможные сроки боя
23 ноября 20:54
Давид Лемье / Фото - boxingscene.comБывший чемпион в суперсреднем весе Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) проведет поединок с экс-чемпионом в среднем весе Давидом Лемье (43-4, 36 KO).
Всемирный боксерский совет санкционировал этот поединок. На кону будет стоять временный чемпионский титул.
Бой может состояться в феврале-марте 2022 года. Об этом сообщает boxingscene.com.
За последние три года Лемье провел всего три поединка. Последняя его более-менее весомая победа датируется декабрем 2019 года, когда перебоксировал украинца Максима Бурсака (37-6-2, 16 KO).
Что касается Бенавидеса, то он в ноябре победил техническим нокаутом в седьмом раунде Кирона Дэвиса (16-3-1, 6 KO).
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