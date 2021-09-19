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Бенавидес: «Мне кажется, я могу финишировать Джермалла Чарло»

Американец высказался о потенциальном поединке со своим соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Бенавидес: «Мне кажется, я могу финишировать Джермалла Чарло»
Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Бывший обладатель титула WBC американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) признался, что его воодушевило выступление мексиканца Хуана Монтиэля (22-5-2, 22 KO) в поединке с действующим чемпионом мира в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

Бенавидеса цитирует издательство boxingscene.com:

«Честно, я думал, что Чарло нокаутирует его в первых раундах. Для меня было сюрпризом увидеть, как этот парень добрался до 12 раунда, но если честно, я бы не сомневался, если Чарло недооценил его, что вылилось в недостаточно усердную подготовку. Кстати, Монтиэль тот еще воин. Да, у него два поражения. Но все свои победы он одержал нокаутом.

Он часто и плотно попадал по Чарло. Причем те удары, которые он выбрасывал, мне также нравится бить нечто подобное. Думаю, что Чарло не настолько уж и хороший боксер, каким он себя считает. Хотя он все еще замечательный боец, и у нас с ним получился бы потрясающий поединок, но при этом я чувствую, что смогу финишировать Чарло».

Джермалл Чарло не без проблем выиграл решением судей у Хуана Масиаса Монтиэля.

Рене Тер Велде
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Давид Бенавидес Хуан Масиас Монтиэль Джермалл Чарло

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