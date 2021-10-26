Бенавидес: «Пусть Канело попробует прижать меня к канатам, я бы на это посмотрел»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Американский боец суперсреднего веса Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) уже вовсю заглядывает за спину своему следующему сопернику венесуэльцу Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO). В своих мечтах Бенавидес уже дерется с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и, по словам боксера в интервью Fight Hub TV, он обладает хорошими шансами на победу над лидером списка Р4Р.

Я не слишком много отступаю, не позволяю соперникам отталкивать меня к канатам. Сауль может попробовать сделать это, я бы с удовольствием на это посмотрел. Считаю, что разница между мной и всеми другими боксерами, с которыми он дрался, заключается в том, что я сильнее всех его оппонентов. Нужно просто посмотреть на то, как он будет реагировать на пропущенные удары. Я знаю, что если попаду в нужное место, то нокаутирую любого и неважно, что это будет за боксер. Я знаю, что потрясу его, если я достану правильным ударом по корпусу, или боковым, или несколькими хорошими апперкотами».