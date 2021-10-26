Бенавидес: «Пусть Канело попробует прижать меня к канатам, я бы на это посмотрел»
Американский боец суперсреднего веса Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) уже вовсю заглядывает за спину своему следующему сопернику венесуэльцу Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO). В своих мечтах Бенавидес уже дерется с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO) и, по словам боксера в интервью Fight Hub TV, он обладает хорошими шансами на победу над лидером списка Р4Р.
«Многие меня поддерживают, многие считают, что Канело меня побьет. В конце концов, все это дает мне больше мотивации, чтобы работать настолько тяжело, насколько это возможно, дабы одержать победу и заткнуть своих ненавистников. Мне без разницы, где я подерусь с Альваресом, просто хочу разделить с Канело ринг. Если бы я мог подраться с ним в Техасе, это было бы великолепно, исполнилась бы моя мечта – подраться перед 73.000 человек. Почему бы и нет? Я не вижу причин, почему мы не смогли бы заполнить стадион, ведь мы оба мексиканцы.
Я не слишком много отступаю, не позволяю соперникам отталкивать меня к канатам. Сауль может попробовать сделать это, я бы с удовольствием на это посмотрел. Считаю, что разница между мной и всеми другими боксерами, с которыми он дрался, заключается в том, что я сильнее всех его оппонентов. Нужно просто посмотреть на то, как он будет реагировать на пропущенные удары. Я знаю, что если попаду в нужное место, то нокаутирую любого и неважно, что это будет за боксер. Я знаю, что потрясу его, если я достану правильным ударом по корпусу, или боковым, или несколькими хорошими апперкотами».
Давид Бенавидес бросил вызов победителю боя Альварес – Плант.
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