Бенавидес бросил вызов победителю боя Альварес – Плант

Давид Бенавидес / Фото: SHOWTIME

Экс-чемпион мира второго среднего веса Давид Бенавидес (24-0, 21 KO) заявил, что бой с Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO) – шанс выйти на победителя боя Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) и Калеба Планта (21-0, 12 KO) за звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.



Еще никто не останавливал Хосе Ускатеги. Будет непросто, но я готов. Если и он попытается сделать то же самое, тогда у нас получится отличный бой. Я тяжело готовлюсь, ведь на кону стоит звание претендента по версиям WBC и IBF.

Даже если бы Канело и Плант подрались на «другой стороне улицы», я бы все равно отправился за победителем. Потому что моя цель – сражаться с лучшими.