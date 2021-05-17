Бенавидес-старший: «После боя с Плантом у Альвареса не останется выбора, кроме как сразиться с Давидом»

Отец Давида Бенавидеса уверен, что вскоре его сын сможет сойтись в ринге с мексиканским чемпионом

Бенавидес в бою с Эллисом / Фото: Amanda Westcott/ SHOWTIME Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO), считает, что у чемпиона WBA/WBO/WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) после победы в бою над Калебом Плантом (21-0, 12 KO) не будет выбора, кроме как принять вызов его сына. Давид уверен, что бой с Плантом будет еще проще, чем объединительный поединок с Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 KO).

Об этом тренер сказал в интервью Youtube каналу FightHype: Что касается Альвареса, то мы не может заставить его провести бой с Давидом, но, в конце концов, у него не останется выбора. Он пока еще может продолжать бежать. Я не понимаю, почему он избегает боя с Давидом? Если он такой великий боец, почему отказывается от поединка с Давидом? Альварес сейчас на вершине и может делать все что захочет, но после боя с Плантом у него не останется выбора. Поединок между Альваресом и Плантом должен состояться в сентябре.

Олег Шумейко-младший