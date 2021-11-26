Беринчик должен был драться с боксером, который выше Ломаченко в рейтинге. Промоутер Усика рассказал, почему бой сорвался
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
рассказал, что Денис Беринчик (15-0, 9 KO) должен был проводить следующий бой не с Исой Чаниевым
(15-3, 7 KO):
Мы должны были драться с аргентинцем Густаво Лемосом – третий номер рейтинга IBF. Промоутер Лемоса нас уже заверил, мы ожидали контракт. Промоутер нам говорит, что все в порядке, запускайте, мы все согласовали. Есть готовый постер, говорят: «У нас нет сложностей».
У нас была афиша с Лемосом, утвержденный со спонсорами и партнерами пресс-релиз. Но контракт так и не приходил. Я сказал: «В четверг дедлайн. Если нет подписанного контракта – мы идем к другому сопернику». И они такие: «У нас просто сейчас есть еще одно предложение…». Лемос действительно достаточно высоко стоит в рейтинге. «Может мы где-то будем драться там…». В итоге они ничего не решают и говорят провести очный бой следующим. Я сказал: «Дело ваше».
Отметим, что в рейтинге IBF Беринчик располагается на восьмом месте, а Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) – на шестой строчке.
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