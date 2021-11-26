Беринчик должен был драться с боксером, который выше Ломаченко в рейтинге. Промоутер Усика рассказал, почему бой сорвался

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал, что Денис Беринчик (15-0, 9 KO) должен был проводить следующий бой не с Исой Чаниевым (15-3, 7 KO):



У нас была афиша с Лемосом, утвержденный со спонсорами и партнерами пресс-релиз. Но контракт так и не приходил. Я сказал: «В четверг дедлайн. Если нет подписанного контракта – мы идем к другому сопернику». И они такие: «У нас просто сейчас есть еще одно предложение…». Лемос действительно достаточно высоко стоит в рейтинге. «Может мы где-то будем драться там…». В итоге они ничего не решают и говорят провести очный бой следующим. Я сказал: «Дело ваше».