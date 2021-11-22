Беринчик вернется в ринг боем против грозного оппонента из России

Украинский легковес возглавит вечер бокса в Броварах

Фото: Facebook Беринчика

Глава K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram сообщил, что украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) следующий бой проведет 18 декабря.

Соперником Беринчика станет россиянин Иса Чаниев (15-3, 7 КО). Их поединок возглавит вечер бокса в Броварах.

Чаниев – крепкий легковес, который в 2019 году дрался против Ричарда Комми за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, Беринчик последний поединок провел 21 марта 2021 года, добыв досрочную победу над Хосе Санчесом. В июле 33-летний украинец дебютировал в боях на голых кулаках, заставив сдаться друга Конора Макгрегора Артема Лобова.

Ранее Красюк сообщил, когда Беринчик проведет бой за титул чемпиона мира.