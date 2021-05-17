Лобов – о поединке с Беринчиком: «Для меня принцип – всегда драться с лучшими бойцами»
Беринчик: «Хотел бы провести бой с Лопесом, но, думаю, он уйдет из легкого веса»
Украинский легковес сообщил – сколько лет может еще боксировать
17 мая 10:41
Денис Беринчик / Фото - sport.24tv.uaНепобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube-каналу «Зе Интервьюер» рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
«Контракт уже почти на исходе (контракт с K2 Promotions – прим.). Непонятно, какие будут дальнейшие предложения. Обновляться ли рейтинги WBO, чтобы понять, кто же будет претендовать на бой за статус претендента или на официальную защиту. Я так думаю, что Лопес, скорее всего, уйдет в другую весовую категорию, потому что габариты ему позволяют это сделать, там есть имена, с которыми он хочет боксировать. Хотел бы провести бой с Лопесом, но, думаю, он уйдет. Сейчас у него будет серьезное испытание – бой с Камбососом. Джордж – молодой и дерзкий парнишка, который выиграл у Ли Селби. Сейчас ждем от WBO официальное письмо о том, сколько же еще нужно защищать свой титул (титул интернационального чемпиона по версии WBO – прим.). Я уже наверное перевыполнил норму, потому что защитил его 5 или 6 раз. Два соперника были из топ-15 рейтинга. Мне 32 – это закат карьеры, я на пике своей формы. Можно еще боксировать где-то до 36 лет. Каждый соперник по разному подходит на свой пик».
Напомним, 24 июля Беринчик проведет поединок на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.
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