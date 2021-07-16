Беринчик: «Усик предлагал вдвое больше, чтобы я не выходил на кулачный бой с Лобовым»

Чемпион WBO International рассказал, почему все-таки решил провести бой вне бокса

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 KO) рассказал в интервью Youtube каналу «Джентельмены» о том, что супертяж Александр Усик (18-0, 13 KO) отговаривал его от кулачного поединка с Артемом Лобовым.



Денис, это правда, что Усик говорил тебе: «Зачем тебе этот бой? Зачем ты туда втянулся? Тебе организовать хороший бой?» Это правда или это слухи?

Это правда. Он является старшим моим товарищем. Он был капитаном нашей сборной. Всегда я беру у него совет. Когда мы только первый раз сели и озвучили, что есть вот такое предложение – подраться на голых кулаках... Я сначала думаю – какие кулаки? Потом – какой бокс, мне в кулаках интересно. И Усатый говорит: «Сколько там та-та-та?» Я говорю: «Столько, столько». Он говорит: «Хорошая идея», соглашается. Через пару дней звонок.

Он сам позвонил?

Я звонил, просил помощи. Он говорит: «День, помочь тебе могу, но я против. Против наше общество спортивное». Но тут же бокса пока нет. Я говорю: «Сейчас только «отодрался». Если будет бокс, то он будет только осенью либо зимой. Можно тут летом выскочить».

Перекантоваться?

Да. Быть в спорте, быть в теме, быть…

В тонусе.

И в тонусе в том числе. Т.е. сборы, соревнования – отлично.

Ты на тот момент уже подписал контракт на бой с Лобовым?

Нет. И он говорит: «День, приезжай домой и я тебе… Вот сколько тебе дают?» Говорит: «Даю в два раза больше, но остановись. Вот прям сейчас беру и останавливаю тебя». Я говорю: «Сань, ты извини. Сейчас у меня есть удочка. Я хочу словить. А ты мне сейчас даешь рыбу. Извини я не могу так просто взять деньги. Ну как?»

Денис показал дьявольское число на весах накануне поединка с Лобовым.