Митрофанов: «Верю, что Беринчик выиграет у Лобова с минимальным уроном для себя»
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Боксер проведет свой первый в карьере бой на голых кулаках
19:33
Денис Беринчик / фото - K2
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) завершает подготовку к дебютному бою на голых кулаках 24 июля в Киеве украинец подерется против бойца ММА с ирландским гражданством Артемом Лобовым.
В своем Instagram Денис показал свой актуальный вес во время тренировочного лагеря в Буковеле.
Напомним, в боксе Беринчик выступает в рамках легкой весовой категории, верхней границей которой является 61 килограмм.
Ранее Денис показал, как тренируется в мешкогоне.