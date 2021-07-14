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Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова

Боксер проведет свой первый в карьере бой на голых кулаках
Бокс Профессиональный бокс
19:33
Дьявольское число. Беринчик показал свой вес накануне боя против Лобова
Денис Беринчик / фото - K2

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) завершает подготовку к дебютному бою на голых кулаках 24 июля в Киеве украинец подерется против бойца ММА с ирландским гражданством Артемом Лобовым. 

В своем Instagram Денис показал свой актуальный вес во время тренировочного лагеря в Буковеле.

Напомним, в боксе Беринчик выступает в рамках легкой весовой категории, верхней границей которой является 61 килограмм.

Ранее Денис показал, как тренируется в мешкогоне.

Антон Кривенко
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Теги

Денис Беринчик Артем Лобов

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