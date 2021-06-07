Не уличная драка. Стали известны цены билетов на бой Беринчик – Лобов
Беринчика на дороге остановила полиция
Боксер сфотографировал составление протокола
12:48
Денис Беринчик / фото - iSPort
Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик (15-0, 9 КО) был задержан полицией на дороге.
Из историй в Instagram боксера можно понять, что за рулем автомобиля был не он, а директор его команды Евгений Янчук, который заплатил штраф в размере 1700 гривен. Именно такая сумма предусмотрена законом Украины за превышение скорости.
Напомним, недавно стала известна цена билетов на бой Беринчика против Артема Лобова.
Ранее автомобиль Александра Усика (18-0, 13 КО) заметили припаркованным в неправильном месте и конфисковали на штрафплощадку.