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Тема дняУсик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
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Беринчику хотели организовать бой с экс-соперником Ломаченко в андеркарде поединка Усик – Джошуа

Но различные факторы помешали украинскому боксеру
Бокс Профессиональный бокс
19:58
Беринчику хотели организовать бой с экс-соперником Ломаченко в андеркарде поединка Усик – Джошуа
Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о неудавшихся планах по организации боя украинскому легковесу Денису Беринчику (15-0, 8 КО) в андеркарде поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«У меня были планы сделать поединки в андеркарде и Митрофанову, и Беринчику. Вот с какими преградами мы имеем дело: во-первых, Беринчик – чемпион WBO International, без пяти минут претендент. Проводить 8-раундовый бой в андеркарде – бессмысленно. Это должен быть титульный поединок.

Во-вторых, мы знаем, чем бои Дениса отличаются от поединков других бойцов – выход в ринг. И вот уместить яркий выход в ринг Беринчика в такую программу – нерационально. Это должно быть отдельное событие.

Ну и в-третьих, мы продаем PPV на Британию – главный источник дохода. Андеркард строится таким образом, чтобы влиять на количество продаж трансляций. Поэтому там должны драться британцы. Соответственно, соперником Дениса тоже должен был быть британец. Мы думали по поводу одного варианта, но он ушел на пенсию.

Кэмпбелл? Да. Мы об этом думали. Ну и до последнего не было ясности по Беринчику из-за его поединка в кулачных боях, а времени было не так много».

Как сообщалось, поединок Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Теги

Люк Кэмпбелл Денис Беринчик Александр Красюк

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