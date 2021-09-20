Беринчику хотели организовать бой с экс-соперником Ломаченко в андеркарде поединка Усик – Джошуа

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал о неудавшихся планах по организации боя украинскому легковесу Денису Беринчику (15-0, 8 КО) в андеркарде поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Во-вторых, мы знаем, чем бои Дениса отличаются от поединков других бойцов – выход в ринг. И вот уместить яркий выход в ринг Беринчика в такую программу – нерационально. Это должно быть отдельное событие.

Ну и в-третьих, мы продаем PPV на Британию – главный источник дохода. Андеркард строится таким образом, чтобы влиять на количество продаж трансляций. Поэтому там должны драться британцы. Соответственно, соперником Дениса тоже должен был быть британец. Мы думали по поводу одного варианта, но он ушел на пенсию.

Кэмпбелл? Да. Мы об этом думали. Ну и до последнего не было ясности по Беринчику из-за его поединка в кулачных боях, а времени было не так много».