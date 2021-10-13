Бетербиев высказался о возможном завершении карьеры

Россиянина пока что не обременяют ежедневные тренировки по утрам

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в интервью YouTube-каналу BoxingTV заверил, что на данном этапе не задумывается о завершении спортивной карьеры.

По словам 36-летнего россиянина, пока что его не обременяют ежедневные тренировки по утрам.

«Мне только 30 с копейками сейчас. Зачем мне думать о возрасте? Я себя чувствую хорошо. По крайней мере, утром на тренировку я просыпаюсь в 6 часов. То есть мне надо в 5 с чем-то проснуться, чтобы пойти на семичасовую тренировку. Для меня не проблема это делать. Пока я делаю это с удовольствием, так что все хорошо. Я не могу вам сказать. У меня нет такого, чтобы я поставил себе, что, например, в определенном возрасте завершу карьеру. Пока такого нет, работаем».

Артур Бетербиев в следующем поединке встретится с американцем Маркусом Брауном (24-1, 16 KO).