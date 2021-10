Официально. Бетербиев подерется с Брауном

Артур Бетербиев / фото - Getty Images

Промоутерская компания Top Rank официально назвала дату следующего боя чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (16-0, 16 КО).

Вечер бокса состоится 17-го декабря на арене Bell Centre в Монреале, Канада. В главном событии Бетербиев сразится с обязательным претендентом по линии WBC 30-летним американцем Маркусом Брауном (24-1, 16 KO).

JUST ANNOUNCED:



Unified Light Heavyweight champ @ABeterbiev will defend his world titles against the WBC No. 1 contender @Marcus_Browne on Friday, Dec. 17 live on ESPN+.



Tickets for #BeterbievBrowne go on sale Saturday, Oct. 23 at 10 am ET pic.twitter.com/3IqD7W7cOU