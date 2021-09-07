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«Без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе». Редкач рассказал, за что не любит жителей Украины

При этом, уехавший жить в США боксер, утверждает что любит страну
Бокс Профессиональный бокс
11:39
«Без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе». Редкач рассказал, за что не любит жителей Украины
Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram заявил о любви к Украине, и нелюбви к ее жителям.

«Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе».


Напомним, ранее Редкач жестко раскритиковал промоутерскую компанию K2 Promotions.

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Иван Редкач

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