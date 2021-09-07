Редкач: «Уставший Пакьяо, после 45 раундов спаррингов, идет к людям и фотографируется, никому не отказывая»
«Без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе». Редкач рассказал, за что не любит жителей Украины
При этом, уехавший жить в США боксер, утверждает что любит страну
11:39
Иван Редкач / Фото: Инстаграм
Украинский боксер Иван Редкач в Instagram заявил о любви к Украине, и нелюбви к ее жителям.
«Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе».
Напомним, ранее Редкач жестко раскритиковал промоутерскую компанию K2 Promotions.