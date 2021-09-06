Редкач: «Уставший Пакьяо, после 45 раундов спаррингов, идет к людям и фотографируется, никому не отказывая»
Редкач: «K2 Promotions – компания несбыточных мечт. Только и делать, что три раза в год с таксистами драться»
Эпатажный боксер раскритиковал промоутерскую организацию
22:21
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в прямом эфире в Instagram высказал порцию критики в адрес K2 Promotions:
Митрофанов хороший парень. Но контракт с K2 Promotions.. Это компания несбыточных мечт. Только Усику удалось стрельнуть. По 3 боя за год с таксистами. Еще и контракты на 5-10 лет. Такого же не должно быть.
Напомним, что 25 сентября боксер промоутерской компании Александр Усик (18-0, 13 KO) выйдет в ринг с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (18-0, 13 КО).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляцию боя Джошуа – Усик.