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Бивол: «Я не чувствую себя королем, я просто побил Канело»

Россиянин заявил, что победа над мексиканцем не вскружила ему голову
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Бивол: «Я не чувствую себя королем, я просто побил Канело»
Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) заявил, что одной из причин его победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) стал тот факт, что Канело изначально не должен был боксировать в полутяжелом весе.

«У меня в голове только то, что я побил парня, который хотел отобрать у меня чемпионский пояс. Он был суперсредневесом. Да, у него был титул в полутяжелой категории, но я не чувствую себя королем. Я просто побил Канело».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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