Бивол: «Я не чувствую себя королем, я просто побил Канело»

Дмитрий Бивол / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) заявил, что одной из причин его победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) стал тот факт, что Канело изначально не должен был боксировать в полутяжелом весе.

"I don't feel like a King... I just beat @Canelo!"



No big deal, @bivol_d #CaneloBivol pic.twitter.com/ryMCzUSUkb