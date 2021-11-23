Боб Арум: «Глупо, если Кроуфорд начнет сотрудничать с другой компанией»

Боб Арум, Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Глава Top Rank Боб Арум переубеждает чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) не прекращать их сотрудничество.



Но я думаю, что мы сможем организовать ему лучшие бои, но такое делать умеют и другие люди. Если Теренс умный парень, а я считаю его таким, он рассмотрит все предложения и выберет лучшее.

Думаю, что со стороны Кроуфорда, будет глупо подписать контракт с PBC. Вы должны понимать экономику бизнеса. Бизнес с оплатой за просмотры, предлагаемый кабельными системами и спутниковыми провайдерами сейчас находится в унитазе. Как доказано UFC и Тайсоном Фьюри, настоящий бизнес делается с ESPN+. У нас есть контракт с ESPN и теперь никто не сможет организовать ему бой на ESPN без Top Rank. Будет глупо, если он начнет сотрудничать с другой компанией».