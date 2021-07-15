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Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере

Соперником украинца станет 33-летний американец с отрицательным рекордом
Бокс Профессиональный бокс
18:35
Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Сергей Богачук / фото - Главком

Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (18-1, 18 КО) 17 июля проведет следующий поединок в Рок-Рапидсе, США.

Соперником украинца станет 33-летний американец Брэндон Браун (16-23, 11 КО). Бой пройдет на платформе FITE TV.

В последнем поединке 5 марта Богачук потерпел первое поражение в карьере, проиграв Брэндону Адамсу (23-3, 15 КО).

Ранее Сергей вылетел из рейтинга IBF.

 

Антон Кривенко
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Сергей Богачук

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