Бои Top Rank, в ростере которой находится Ломаченко, будут транслироваться на крупнейшем спортивном телеканале Великобритании

Промоутерская организация Арума заключила соглашение на четыре года

Ломаченко и Арум / Фото: Boxing Scene

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank заключила 4-летнее соглашение со Sky Sports и BOXXER, сообщает Sky Sports.



Британский медиахолдинг Sky Sports будет транслировать вечера бокса компании на территории Великобритании начиная с этой недели. В это время свой бой проведет экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО).

Партнерство с BOXXER в Великобритании способствует работе с Британским советом по контролю бокса для поддержки боксерского сообщества.

Отметим, что в ростере Top Rank находится украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО).

Напомним, что следующий поединок Ломаченко проведет с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

Онлайн трансляция боя Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня в районе 05:00.