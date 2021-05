Top Rank анонсировала следующий поединок Стивенсона

Шакур Стивенсон / Фото: cbssports.com

Американский легковес Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) в следующем поединке выйдет в ринг против представителя Намибии Джеремайи Накатильи (21-1, 17 КО). Бой пройдет 12 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе.



Next up to take center stage at @VirginHotelsLV @ShakurStevenson is coming for the Junior Lightweight throne, aiming to put all on notice. #StevensonNakathila | JUNE 12 | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/pOIVhUolcd