Стивенсон: «Ломаченко слишком мал для легкого веса»
Top Rank анонсировала следующий поединок Стивенсона
12 июня американский легковес встретится с Накатильей
09:47
Шакур Стивенсон / Фото: cbssports.com
Американский легковес Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) в следующем поединке выйдет в ринг против представителя Намибии Джеремайи Накатильи (21-1, 17 КО). Бой пройдет 12 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе.
Next up to take center stage at @VirginHotelsLV @ShakurStevenson is coming for the Junior Lightweight throne, aiming to put all on notice. #StevensonNakathila | JUNE 12 | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/pOIVhUolcd— Top Rank Boxing (@trboxing) May 24, 2021
Последний поединок Стивенсон провел в декабре 2020. На шоу организации Top Rank он расправился с соотечественников Токи Каном Клэри (28-3, 19 KO).
Напомним, что Стивенсон посчитал украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) мелковатым для легкого веса.
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