Бой между Ривасом и Дженнингсом отменен из-за нежелания американца вакцинироваться от COVID-19

Оскар подерется за титул в бриджервейте с другим соперником





Дженнингс не захотел вакцинироваться / Фото: boxingscene

По информации портала BoxingScene.com, отменен бой за вакантный чемпионский титул WBC в бриджервейте (до 101.4 кг) между колумбийцем Оскаром Ривасом (27-1, 19 KO) и американцем Брайантом Дженнингсом (24-4, 14 KO).



Бой должен был пройти 22 октября.

По информации промоутера Ивона Мишеля, на текущий момент известно, что причиной отмены боя стал отказ Дженнингса от вакцинации.

«Команда Дженнингса сообщила, что Брайант отказался от вакцинации, и не согласился на канадские правила пребывания для невакцинированных туристов. Мы уже нашли замену, Оскар Ривас подерется за титул».

Напомним, Деонтей Уайлдер также планирует стать чемпионов в бриджервейте.