Майки Гарсия: «Альварес дерется с чемпионами, нужно отдать ему должное»
Бой с Ломаченко? Де Ла Хойя готовит что-то грандиозное для Райана Гарсии
В последний раз проспект боксировал больше года назад
15 января 17:04
Фото: Getty Images
Оскар Де Ла Хойя, промоутер американского проспекта легкого веса Райана Гарсии (21-0, 18 КО), написал в Twitter, что готовит что-то грандиозное для своего подопечного:
«Готовлю кое-что огромное для Райана Гарсии».
Что имел ввиду Оскар – неизвестно.
Следующий бой Гарсии запланирован на апрель. Ранее он назвал украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) лучшим боксером легкого веса и заявил, что бой с «Хай-теком» был бы огромным.