Инсайдер рассказал, когда ждать следующего боя Райана Гарсии, назвав имена потенциальных соперников

Райян Гарсия / фото - Getty Images

Авторитетный спортивный инсайдер Майкл Бенсон в своем Twitter поделился информацией, когда звездный американский проспект Райан Гарсия (21-0, 18 КО) вернется в ринг.

По информации Бенсона, фанаты увидят его следующий бой уже в апреле, а в потенциальных соперниках: соотечественник Сауль Родригес (24-1-1, 18 KO) и филиппинец Мерсито Геста (32-3-3, 17 KO).

