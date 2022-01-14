Инсайдер рассказал, когда ждать следующего боя Райана Гарсии, назвав имена потенциальных соперников

Оппонентами из топа дивизиона даже и не пахнет

Райян Гарсия / фото - Getty Images

Авторитетный спортивный инсайдер Майкл Бенсон в своем Twitter поделился информацией, когда звездный американский проспект Райан Гарсия (21-0, 18 КО) вернется в ринг.

По информации Бенсона, фанаты увидят его следующий бой уже в апреле, а в потенциальных соперниках: соотечественник Сауль Родригес (24-1-1, 18 KO) и филиппинец Мерсито Геста (32-3-3, 17 KO).

«Райан Гарсия может встретиться с Мерсито Гестой или Саулем Родригесом в своем грядущем бою, который запланирован на апрель».

Ryan Garcia reportedly could face Mercito Gesta or Saul Rodriguez in his next fight in April - it's claimed they're two of the names in the mix. [According to @DanRafael1] — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 13, 2022

Стоит отметить, что сам Райан заявлял, что его следующим оппонентом станет кто-то из топов легкого дивизиона.