«Лома – мой номер один». Гайан Гарсия назвал имена желаемых соперников
Инсайдер рассказал, когда ждать следующего боя Райана Гарсии, назвав имена потенциальных соперников
Оппонентами из топа дивизиона даже и не пахнет
14 января 07:32
Райян Гарсия / фото - Getty Images
Авторитетный спортивный инсайдер Майкл Бенсон в своем Twitter поделился информацией, когда звездный американский проспект Райан Гарсия (21-0, 18 КО) вернется в ринг.
По информации Бенсона, фанаты увидят его следующий бой уже в апреле, а в потенциальных соперниках: соотечественник Сауль Родригес (24-1-1, 18 KO) и филиппинец Мерсито Геста (32-3-3, 17 KO).
«Райан Гарсия может встретиться с Мерсито Гестой или Саулем Родригесом в своем грядущем бою, который запланирован на апрель».
Ryan Garcia reportedly could face Mercito Gesta or Saul Rodriguez in his next fight in April - it's claimed they're two of the names in the mix. [According to @DanRafael1]— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 13, 2022
Стоит отметить, что сам Райан заявлял, что его следующим оппонентом станет кто-то из топов легкого дивизиона.