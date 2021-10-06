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Бой состоится. Ломаченко и Комми договорились о проведении поединка 11 декабря
Противостояние легковесов возглавит ивент от Top Rank
08:21
Ломаченко и Комми / Фото - thesportsroom.orgЭкс-чемпионы мира в легком дивизионе, украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганец Ричард Комми (30-3, 27 КО) договорились провести поединок 11 декабря. Их бой состоится на арене Medison Square Garden в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает ESPN.
Противостояние топовых боксеров возглавит ивент от промоутерской компании Top Rank, который начнется после церемонии вручения Приза Хайсмана (награды лучшему игроку в студенческом американском футболе). Отмечается, что эта дата считается одной из самых престижных в графике шоу Top Rank.
Напомним, 17 октября 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Затем летом этого года украинец закрыл поражения, нокаутировав Масоеши Накатани. Теперь же в команде «Хай-Тека» надеются, что теоретическая победа над Комми выведет их на реванш с Лопесом.
Что касается Комми, то в декабре 2019 года уступил тому же Лопесу нокаутом во втором раунде, потеряв чемпионский титул IBF. Ганец тоже сумел реабилитироваться, когда в феврале этого года нокаутировал в шестом раунде Джексона Маринеса.