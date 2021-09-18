Василий Ломаченко: «Джошуа намного больше? Что ж, зато Усик намного быстрее»
По соперникам Лопеса. Ломаченко в конце 2021 года проведет бой с Комми
Бывший чемпион мира намерен добраться до реванша со своим обидчиком
16:37
Василий Ломаченко / Фото - TwitterМенеджер Эгис Климас назвал дату следующего поединка экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
11 декабря украинец выйдет в ринг против экс-обладателя титула в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
«Посмотрим, насколько Лопесы мужчины. После поединка Васи с Накатани папа Лопеса зашел, пожал мне руку и сказал, что мы обязательно будем делать реванш. В общем, ждем. Мы-то со своей стороны готовы».
Напомним, в июне этого года Ломаченко в 9-м раунде техническим нокаутом выиграл у японца Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).