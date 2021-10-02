Бой Юбэнка-младшего сорвался за несколько часов до запланированного начала
Бой британского суперсредневеса Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО) и Анатолия Муратова (24-2-1, 17 КО) из Германии не состоится.
В последний момент Муратов, который предыдущий поединок провел двумя неделями ранее, не прошел предматчевый медицинский осмотр и не был допущен к бою.
Юбэнк-младший и Муратов должны были возглавить вечер бокса на лондонском «Уэмбли». Ивент проходит прямо сейчас. Теперь главным событием вечера бокса станет поединок за звание чемпиона Европы в полусреднем весе между Давидом Аванесяном (27-3-1, 15 КО) из Армении и британцем Лиамом Тейлором (23-1-1, 11 КО).
Chris Eubank Jr vs Anatoli Muratov off as BBBofC unable to clear German challenger on medical grounds - David Avanesyan's European title fight now tops Sky Sports bill— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 2, 2021
Ранее Юбэнк-младший анонсировал большой для себя бой в конце года.
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