Бой Юбэнка-младшего сорвался за несколько часов до запланированного начала

Фото: Getty Images

Бой британского суперсредневеса Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО) и Анатолия Муратова (24-2-1, 17 КО) из Германии не состоится.

В последний момент Муратов, который предыдущий поединок провел двумя неделями ранее, не прошел предматчевый медицинский осмотр и не был допущен к бою.

Юбэнк-младший и Муратов должны были возглавить вечер бокса на лондонском «Уэмбли». Ивент проходит прямо сейчас. Теперь главным событием вечера бокса станет поединок за звание чемпиона Европы в полусреднем весе между Давидом Аванесяном (27-3-1, 15 КО) из Армении и британцем Лиамом Тейлором (23-1-1, 11 КО).

