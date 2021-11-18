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Брэдли: «Бой с Макабу спланирован для наследия Альвареса»
Американец раскритиковал решение Канело подняться в первый тяжелый вес
09:50
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, нынче работающий комментатором на ESPN американец Тимоти Брэдли раскритиковал решение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) подняться в первый тяжелый дивизион и провести поединок с обладателем титула WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
Брэдли цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Это бой, о котором просит сторона Альвареса, но фанаты не просят его подняться в первый тяжелый вес и провести поединок с парнем, о котором никто, ничего не знает. Лично я ничего не знаю ни о каком Макабу. Мне все равно кто он такой. Это все спланировано, для наследия Альвареса».
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал переход Канело в крузеры.