Брэдли дал прогноз на поединок между Лопесом и Камбососом
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Fighthype предсказал австралийцу Джорджу Камбососу (19-0, 10 КО) поражение нокаутом в грядущем титульном поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе, американца Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), который состоится 4-го октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
«У Камбососа есть дыры в технике, которыми может воспользоваться Тео. Либо Камбосос упадет от правого оверхенда, либо же - от левого хука. Камбосос уступает в росте, а потому он будет сближаться, пытаясь там опробовать свои шансы. Вся та злоба, которую он накопил в преддверии этого боя, будет понукать его идти вперед. И, вероятнее всего, он нарвется на брутальный удар.
Тео выглядит так, словно он все это время оставался в прекрасной форме. Он подтянут и зол. Так что поглядим. Думаю, Лопес нокаутирует Камбососа, а сам бой не продлится дольше четырех раундов. Я не намерен врать. Камбосос хорош, но умеет ли он держать удар? Вот в чем загвоздка. Не знаю, каков его геймплан, но ему не перебоксировать Теофимо».
Теофимо Лопес сменит весовую категорию после поединка с Джорджем Камбососом.