Брэдли дал прогноз на поединок между Лопесом и Камбососом

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Тимоти Брэдли в интервью YouTube-каналу Fighthype предсказал австралийцу Джорджу Камбососу (19-0, 10 КО) поражение нокаутом в грядущем титульном поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе, американца Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), который состоится 4-го октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Тео выглядит так, словно он все это время оставался в прекрасной форме. Он подтянут и зол. Так что поглядим. Думаю, Лопес нокаутирует Камбососа, а сам бой не продлится дольше четырех раундов. Я не намерен врать. Камбосос хорош, но умеет ли он держать удар? Вот в чем загвоздка. Не знаю, каков его геймплан, но ему не перебоксировать Теофимо».