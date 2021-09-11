Реванш с Лопесом? Ломаченко не смог добиться второго боя даже с Салидо
«Я сделал все в легком дивизионе». Лопес сменит весовую категорию после боя с Камбососом
Американец, видимо, не собирается давать реванш Ломаченко
10:22
Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) вернется в ринг 4 октября боем против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Американец заявил в комментарии Bad Left Hook, что после защиты титулов намерен сменить весовую категорию.
«Я сделал все в легком дивизионе, стал бесспорным чемпионом. Теперь же хочу достичь таких же целей в первом полусреднем весе.
Мы должны отдать дань уважения Тейлору. Этот человек вышел и дрался с Хосе Рамиресом, который является крутым бойцом. Но когда придет время нашего поединка, то это будет просто бизнес. Я здесь, чтобы получить свое и задать тон новому поколению».
Напомним, следующий поединок Лопеса может прокомментировать Барак Обама.