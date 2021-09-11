«Я сделал все в легком дивизионе». Лопес сменит весовую категорию после боя с Камбососом

Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) вернется в ринг 4 октября боем против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). Американец заявил в комментарии Bad Left Hook, что после защиты титулов намерен сменить весовую категорию.

Мы должны отдать дань уважения Тейлору. Этот человек вышел и дрался с Хосе Рамиресом, который является крутым бойцом. Но когда придет время нашего поединка, то это будет просто бизнес. Я здесь, чтобы получить свое и задать тон новому поколению».