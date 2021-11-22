Брэдли: «Кроуфорд найдет способ нокаутировать Спенса»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, нынче работающий комментатором ESPN американец Тимоти Брэдли поделился своим мнением относительно потенциального объединительного поединка в полусреднем весе между его соотечественниками Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Брэдли цитирует ресурс boxingnews24.com:

Эррол не такой быстрый по сравнению с прошлым соперником Тернса – Портером, но он немного выше. Я бы сказал, что у Спенса хорошая техника и он прекрасно пользуется джебом. Но вопрос в том, что будет, когда Кроуфорд нейтрализует его джеб?

Все же я хочу увидеть это поединок. Конечно, было бы лучше, чтобы их бой состоялся несколько лет назад».