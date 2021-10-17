Брэдли: «У Кроуфорда наконец-то появился шанс доказать, что он по-настоящему особенный боец»

Американец прокомментировал предстоящий поединок соотечественников

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и комментатор ESPN, американец Тимоти Брэдли не считает предстоящий поединок соотечественников Шона Портера (31-3-1, 17 КО) и Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) проходным для последнего.

Брэдли цитирует портал badlefthook.com:

«Шон Портер – один из самых крутых парней, и его настрой напоминает меня, ведь я тоже всегда хотел сражаться с лучшими в мире. И я уважаю его за это. У Кроуфорда же появился шанс доказать, что он является по-настоящему особенным бойцом. Шон дал тяжелый бой каждому в дивизионе, проиграв либо раздельным, либо близким единогласным решением. Посмотрим, что Кроуфорд покажет против него. Я считаю этот бой 50/50».

Теренс Кроуфорд считает, что победа над Шоном Портером утвердит его в статусе лучшего бойца списка «pound-for-pound».