А ты и дальше работай за копейки. Forbes посчитал, сколько заработал Джейк Пол в 2021 году
Бриедис набил татуировку с именем Джейка Пола
Латвиец всеми способами пытается добиться боя против блогера-боксера
15 января 20:17
Фото: TVNET Sports
Чемпион мира IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) совершил не самый однозначный поступок.
Латвийский боксер на бедре набил тату с надписью «Плохая карма Джейка». Таким образом Бриедис пытается привлечь внимание блогера-боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО).
Майрис рассчитывает заполучить легкий, но очень денежный бой.
Ранее Бриедис порассуждал на тему реванша Александра Усика против Энтони Джошуа, рассказав, как британцу победить украинца.